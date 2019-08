Hélder Costa assiste para a vitória do Leeds

Hélder Costa foi decisivo para a vitória do Leeds United, contra o Brentford, por 1-0, a contar para a quarta jornada do Championship.

O avançado internacional português continua o seu processo de adaptação à equipa de Marcelo Bielsa. Foi titular na formação da equipa sub-23, na segunda-feira, mas foi convocado para a partida da equipa principal, apenas dois dias depois, contra o Brentford, em Elland Road.

Hélder Costa entrou aos 65 minutos, e assistiu Eddie Nketiah, aos 81 minutos, para o único golo da partida, com um fantástico cruzamento em que o inglês apenas precisou de encostar. Com apenas quatro jornadas disputadas, o Leeds lidera o campeonato, com 10 pontos, os mesmos que o Swansea.

Cavaleiro em destaque, José Gomes empata

Ivan Cavaleiro foi também grande destaque na goleada do Fulham, em casa, contra o Milwall, por 4-0. O avançado português apontou dois golos, aos 15' e 63' minutos, e assistiu Knockaert para um terceiro tento.

O Reading, de José Gomes, deixou fugir um empate a uma bola em casa do West Bromwich Albion, depois de estar a vencer até aos 88 minutos. Lucas João foi suplente utilizado, e Krovinovic fez os 90 minutos do lado do WBA.

Tiago Silva foi também titular no empate do Nottingham Forest contra o Charlton, enquanto que Yuri Ribeiro e Tobias Figueiredo ficaram no banco.