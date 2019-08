Flamengo de Jesus vence nos quartos da Libertadores

Mais uma vitória para Jorge Jesus aos comandos do Flamengo. O treinador português arrecadou um triunfo por 2-0 frente ao Internacional, na Taça Libertadores.

O avançado Bruno Henrique bisou na partida e garantiu a vitória à equipa de Jesus. O primeiro golo surgiu aos 75 minutos e o segundo quatro minutos depois.

No final, o técnico destacou a importância do resultado frente a um adversário difícil. "Jogámos com um adversário com uma ideia de jogo muito bem concebida e uma equipa que defende bem, aliás ainda não tinha perdido na Libertadores. Mas hoje encontrou um Flamengo muito experiente e que não entrou em ansiedades", justificou.

O Flamengo conquistou uma importante vitória e vai para a segunda mão em Porto Alegre (dia 28) com uma vantagem face ao Internacional e possibilidades de chegar às meias-finais da Libertadores pela primeira vez em 35 anos.