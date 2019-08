Belenenses para trás. Cádiz pode rumar à Turquia

O Benfica está a negociar o empréstimo do avançado Jhonder Cádiz para o Kayserispor, do principal campeonato da Turquia.

"A Bola" escreve que há vários interessados no internacional venezuelano, com o Kayserispor a liderar a corrida. O Fenerbahce também estará atento, mas ainda não apresentou uma proposta formal pelo jogador.

O ponta-de-lança de 24 anos assinou contrato com as águias até 2024, proveniente do Vitória de Setúbal, depois de já ter passado, em Portugal, pelo União da Madeira, Nacional da Madeira e Moreirense. Na última época, somou dez golos em 35 jogos disputados.

Na semana passada, Cádiz estava próximo de reforçar o ataque do Belenenses, por empréstimo, segundo tinha confirmado Rui Pedro Soares, presidente da SAD, em declarações a Bola Branca.

"Já temos acordo com o Benfica. Depende também do jogador. É um assunto que já tem algumas semanas, mas tivemos que esperar para saber se o Cádiz ficava no plantel do Benfica e, a partir do momento em que soubemos que este ano não ia ficar, o Benfica tem vontade que o Cádiz evolua em Portugal, de maneira a que possa ser acompanhado. E nós temos interesse, é verdade. Agora depende do Cádiz, porque entre os dois clubes há acordo, tenho acordo com o presidente do Benfica", disse.