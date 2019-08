Há sete novas crias de suricata no Jardim Zoológico de Lisboa

O jardim zoológico de Lisboa deu, esta quarta-feira, as boas-vindas a sete novas crias de suricata. O nascimento dos pequenos "timons" ocorre um mês depois da estreia do novo filme "Rei Leão", acompanhada pelo lançamento da campanha para o Fundo de Recuperação de Leões da Wildlife Conservation Network.

"As pequenas crias nasceram no interior dos túneis, construídos pelo grupo na instalação, onde permaneceram nas primeiras semanas de vida. Atualmente, já é possível observá-las a explorar a instalação, sempre junto da progenitora e atentas aos alertas da “sentinela”", pode ler-se no comunicado do Zoológico de Lisboa.

Programas de conservação de animais como leões, elefantes e rinocerontes, contribuem para a conservação das Suricatas, ao promover a criação de áreas protegidas que acabam por coincidir com o habitat natural desta espécie.

No entanto, estudos realizados a grupos de Suricatas na natureza revelam uma estreita relação entre a diminuição da precipitação nas savanas africanas e a redução do número de indivíduos. Até agora, têm-se apenas registado oscilações pontuais da precipitação ao longo dos anos porém, devido às alterações climáticas, o cenário é diferente.

Este é um fenómeno que se faz sentir de forma mais intensa nos habitats mais inóspitos, como os desertos e as savanas.

O Jardim Zoológico de Lisboa deixa por isso um desafio a todos visitantes: "Travar as alterações climáticas e garantir a biodiversidade das savanas e estepes tal como as conhecemos, está nas mãos de cada um de nós!".