É oficial: vem aí o quarto filme da saga "Matrix"

A saga cinematográfica “The Matrix” vai ter um novo filme, anunciaram esta terça-feira os produtores, confirmando a presença dos atores Keanu Reeves como Neo e Carrie-Anne Moss como Trinity, numa sequela escrita, realizada e produzida por Lana Wachowski.

"Não podíamos estar mais entusiasmados por reentrar no universo Matrix", disse o diretor dos estúdios Warner Bros, Toby Emmerich, à revista Variety, descrevendo Lana Wachowski, que com a sua irmã lançou a saga cinematográfica há 20 anos, como "uma verdadeira visionária, uma realizadora singular, original e criativa".

De acordo com a revista, o filme deverá começar a ser rodado no princípio do próximo ano, depois de terem sido ultrapassados os problemas com os direitos de produção.

Os três filmes da saga Matrix, “The Matrix”, “The Matrix Reloaded” e “The Matrix Revolutions”, tiveram uma receita de bilheteira superior a 1,4 mil milhões de euros, tendo sido escritos e realizados por Lana e pela sua irmã, Lilly, conhecidas como os “Wachowskis”.