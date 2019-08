Dirigente do Eintracht confirma negócio iminente por Dost

Leia também:

Fredi Bobic confirma, em declarações à Sky Alemanha, que o negócio por Bas Dost está iminente. O diretor desportivo do Eintracht Frankfurt sublinha que "as negociações com o Sporting não têm sido fáceis". E acrescenta, em jeito de desabafo, que "com o Sporting nunca é fácil". Francisco Geraldes e Luc Castaignos foram os jogadores transferidos entre os dois clubes, nos últimos anos.

De acordo com o que a Renascença apurou, tudo deverá ficar resolvido esta quarta-feira, com a garantia, de fonte de clube, que Dost não ficará em Alvalade. As posições de clube e jogador extremaram-se nos últimos dias e o separação é inevitável.

O Sporting anunciou, no sábado, que tinha chegado a um princípio de acordo com o Eintracht Frankfurt para a transferência de Dost e daí para a frente a história foi ganhando vários capítulos. Os leões acusaram o holandês de ter feito exigências de última hora e informaram que Dost manifestou desejo de deixar o clube.

Em resposta, o empresário do jogador, Gunther Nehaus, desmentiu qualquer exigência e desmentiu o Sporting, referindo que foi o clube que transmitiu a Dost que não contava com ele.