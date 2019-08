Dionísio Castro lamenta saída de Bas Dost do Sporting

Leia também:

Bas Dost foi dispensado do treino do Sporting desta quarta-feira. Ao que a Renascença apurou, a equipa regressou ao trabalho, em Alcochete, e o holandês foi autorizado a não comparecer na sessão. Ao que tudo indica, ainda hoje deverá ser oficializada a saída do avançado para o Eintracht Frankfurt.

Para Dionísio Castro, antigo atleta e candidato à presidência do Sporting, a transferência do holandês significa a perda de uma das grandes referências dos últimos anos da equipa principal de futebol.



"É um jogador que tem feito a diferença nos últimos anos. O Sporting perde uma referência, um grande goleador e um jogador que mostrou sempre grande disponibilidade no clube. Apaixonou-se por Portugal e por Lisboa mas, nos últimos tempos, parecia não estar muito feliz. Tinha uma folha salarial alta mas resolvia jogos e foi um dos responsáveis por uma boa temporada que o Sporting teve no ano passado", disse a Bola Branca.

Para Dionísio Castro, o Sporting fica com um problema complicado, o de encontrar um avançado de qualidade acima da média, até ao fecho do mercado, a 2 de setembro.



"Um jogador com a qualidade de Bas Dost é caro. São atletas que fazem a diferença e, agora, estamos quase no limite da época de transferências. Mas o Sporting tem pessoas capazes e acredito que já terão um substituto em mira. Se assim não for, é preocupante porque, este ano, o Sporting tem de conseguir bons resultados e dar alegrias aos adeptos", considerou.

Benfica muito forte

Nestas declarações a Bola Branca, Dionísio Castro olha para a prestação da equipa. Antevê uma época difícil porque o principal concorrente, o Benfica, está muito forte financeiramente e desportivamente.

"As coisas não estão fáceis para nós porque o nosso mais direto adversário, Benfica, está muito poderoso desportiva e financeiramente. Fez grandes aquisições porque está de boa saúde económica, o que não acontece com o Sporting. Espero que a curto/médio prazo que o Sporting se aproxime dessas condições e que consiga bons resultados e o título nacional, já este ano", concluiu.