FC Porto ainda não conta com Nakajima, Sérgio Oliveira e Loum para o clássico

Sérgio Conceição continua sem contar com Nakajima, Sérgio Oliveira e Loum. Os três jogadores dificilmente entrarão nos planos do treinador para o clássico de sábado. Sérgio Oliveira é ausência certa. O médio faz tratamento à lesão sofrida no tornozelo direito e trabalho de ginásio.

Loum já faz treino integrado condicionado. Ainda trabalha com algumas limitações e está sem o ritmo exigido. Nakajima não tem qualquer problema físico, mas foi ao Japão assistir ao nascimento da filha. O desgaste provocado pela viagem e a ausência das sessões de preparação para o jogo com o Benfica poderão pesar na hora de Sérgio decidir com quem conta.

O Porto volta ao trabalho está quinta-feira, às 10h30, no Olival. O clássico com o Benfica, na Luz, é no sábado, às 19h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.