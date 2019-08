Drulovic: "O Sérgio sabe que adeptos vão pedir a sua cabeça se perder"

Ljubinko Drulovic olha para o clássico entre Benfica e FC Porto, pela perspetiva dos dragões, e traça dois cenários bem distintos, dependendo do resultado. O futuro de Sérgio Conceição também estará em causa, na opinião do antigo companheiro do agora treinador dos portistas.



"Temos de ser realistas. Só com uma vitória é que o FC Porto pode devolver a confiança aos adeptos. Os adeptos do Porto são muito exigentes e estão habituados a ganhar. O jogo também é importante para o Sérgio Conceição, pelo menos para recuperar esta confiança que ele perdeu de alguns adeptos. O Sérgio sabe que este jogo é muito importante. Se o Porto conseguir um bom resultado, vai ficar tudo bem. Agora, se conseguir resultado menos bom os adeptos não vão ficar satisfeitos e nesta situações, normalmente, pede-se a cabeça do treinador, porque é o principal responsável. O Sérgio sabe disso e mais do que ninguém quer ganhar e ficar bem", analisa Drulovic, em declarações à Renascença.

Drulovic sustenta a ideia nos resultados obtido neste início de época, nomeadamente a derrota com o Gil Vicente e a eliminação da Liga dos Campeões.

Dúvidas sobre preparação portista

O antigo extremo esquerdo, um dos jogadores com mais assistências para golo nos anos 90, em Portugal, coloca algumas interrogações na preparação desta nova época, depois de ter perdido o campeonato para o Benfica.

Drulovic não percebe porque é que o " FC Porto mudou tanto, permitindo a saída de muitos jogadores importantes". Situação que obriga a um recomeço que leva tempo, mas, como diz, "tempo é difícil de arranjar no futebol".



Esta é também uma das diferenças entre os dois clubes, Benfica e FC Porto. As águias beneficiam de um plantel que sofreu poucas mudanças e os dragões têm alterações significativas. Por isso é que para Drulovic considera este jogo "mais importante" para os azuis e brancos. Se não perderem, assinala, "já será positivo", porque impedirá uma maior diferença pontual que iria ser "muito grande num início de campeonato".

A terminar, o antigo internacional sérvio destaca as armas dos dois lados: Rafa e Pizzi no Benfica e Zé Luís no FC Porto. O clássico, a contar para a 3.ª jornada do campeonato, realiza-se no sábado, às 19h00. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.