Greve na Ryanair. Ministro das Infraestruturas recebe sindicato às 16h00

Representantes do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) vão reunir-se ás 16h00 desta quarta-feira com o ministro das Infraestruturas, confirmou a Renascença junto de fonte sidnical.

A reunião com o ministro Pedro Nuno Santos visa discutir a situação laboral na companhia aérea Ryanair, onde se iniciou, esta quarta-feira, uma greve de cinco dias dos tripulantes de cabina.

O sindicato contesta a aplicação de serviços mínimos, classificados como "um absurdo" e acusa também a empresa de contratar "pessoas de fora para virem fazer voos a Portugal", ao arrepio da legislação em vigor em Portugal.

De acordo com o SNPVAC, a greve tem uma adesão de 80%, mas não é sentida por força dos serviços mínimos e da contratação externa.