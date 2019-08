Surto de listeriose. Carne infetada não foi importada para Portugal

A carne na origem do surto de listeriose mais grave de sempre em Espanha não foi importada para Portugal, segundo a Direção Geral de Alimentação e Veterinária.



Segundo este organismo, há um plano de rastreio desta bactéria e não existem no nosso mercado quaisquer produtos contaminados.

O surto foi localizado num lote de carne picada da marca "A Mechá", fabricada pela empresa Magrudis, sedeada em Sevilha.



De acordo com o jornal "El País", a situação ainda não está controlada, avançando também que a Junta da Andaluzia se atrasou cinco dias em retirar a carne do mercado.

A remoção arrancou a 14 de agosto, apesar de saber desde o dia 9 que uma das amostras apresentava resultados positivos para a bactéria.

Entretanto, já foi decretado alerta sanitário no país, devido ao surto que afeta cerca de 80 pessoas na Andaluzia e já matou uma mulher de 90 anos, nesta comunidade autónoma.

“Existe uma rede de alerta alimentar que se ativa no momento em que uma comunidade autónoma nos comunica um surto e há suspeitas de que se possa estender, para que se localizem possíveis focos e automaticamente os imobilizem e retirem do mercado. O alerta foi declarado no dia 16, na comunidade autónoma de Andaluzia, que o participou à Agência de Segurança Alimentar espanhola", esclareceu a ministra da Saúde, María Luisa Carcedo, na terça-feira.

Também ativada "uma rede de alerta sanitário, que é uma rede de vigilância epidemiológica e que está também ativa, para identificar todos os casos que afetam a saúde humana”.

Este é o maior surto de listeriose alguma vez registado em Espanha. Começou a 15 de agosto, com 80 pessoas infetadas na Andaluzia. Destas, 53 continuam internados, sendo que 18 são mulheres grávidas e duas terão mesmo perdido o bebé, confirma a ministra da Saúde em entrevista à rádio SER.

Segundo o site da Direção Geral da Saúde, a listeriose "é uma infeção causada pela bactéria Listeria monocytogenes (L. monocytogenes), habitualmente associada ao consumo de alimentos contaminados" e "apesar de pouco frequente, a infeção pode ser grave, especialmente em imunodeprimidos e recém-nascidos."