E a Amazónia? Pulmão do planeta está a arder e vê-se do espaço

Há mais de duas semanas que as chamas devastam floresta e mato nos estados do Norte do Brasil, incluindo áreas pertencentes à Amazónia (considerada o Pulmão da Terra) e ao Pantanal.

Segundo a imprensa brasileira, o “céu de chumbo” foi o resultado de uma combinação rara que juntou a chegada de uma frente fria cheia de humidade com a acumulação de partículas geradas pela queima de vegetação e também das queimadas em zonas já desflorestadas, que entram em suspensão e formam uma imensa nuvem, observável até do espaço .





Num ano, a desflorestação na Amazónia aumentou 88%. Agora, e só em cerca de três semanas, o fogo já consumiu 20 mil hectares de vegetação.

Entre 2000 e 2017, a Amazónia perdeu uma área superior à da Alemanha, ou seja, cerca de 400 mil quilómetros quadrados, revela a BBC Brasil, citando um estudo da Universidade de Oklahoma publicado na revista “Nature Sustainability”.

Entre 1 de janeiro e 18 de agosto deste ano, foram registados quase 71.500 focos de incêndio – um número recorde, comparado com os perto de 40 mil no mesmo período do ano passado e com a última grande onda de incêndios, em 2016, quando se registou 66.622 focos de queimadas durante o mesmo período.

A indignação pelo que está a acontecer à Amazónia alastra nas redes sociais, onde foram criadas várias “hashtags”, como #eaamazonia, #saveAmazonia e #PrayforAmazonas. Em todas se critica o silêncio das autoridades e, em concreto, do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.