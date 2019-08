Administração Trump acaba com tempo limite para detenção de famílias migrantes

O novo diploma substitui um acordo que definia um limite para o tempo que as crianças migrantes podiam ficar em campos de detenção. Até agora eram 20 dias.

As famílias migrantes que entrarem nos Estados Unidos através da fronteira sul sem autorização podem ficar detidas por tempo indeterminado, anunciou esta quarta-feira a Administração Trump.

A medida foi anunciada pelo secretário da Segurança Interna, Kevin McAleenan, e vai entrar em vigor dentro de 60 dias.

Kevin McAleenan argumenta que a introdução de um prazo limite levou a um aumento da entrada nos Estados Unidos de famílias oriundas da América Central durante este ano.

A detenção por tempo indeterminado vai acabar com a ideia de que entrar com uma criança é um salvo-conduto para permanecer no país, argumenta a Administração Trump.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, acrescentou esta quarta-feira que está a pensar em acabar com o direito de cidadania para as crianças nascidas nos Estados Unidos, filhos de imigrantes indocumentados.