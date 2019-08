Frederico Silva na 3.ª ronda do Challenger de L'Aquila

Frederico Ferreira Silva carimbou, esta quarta-feira, a passagem à 3.ª ronda do Challenger de L'Aquila, em Itália. O tenista português, 284 do "ranking" mundial, travou uma longa batalha, de duas horas e meia, com o Carlos Alcaraz, para vencer, em três sets, por 6-3, 4-6 e 6-3.

O espanhol, 583 da classificação ATP, tem apenas 16 anos e recebeu um "wild card" para o quadro principal. Isento na 1.ª ronda, por ser o sétimo cabeça-de-série, Frederico Silva já está na terceira.

Irá defrontar o vencedor do encontro entre o argentino Andrea Collarini (306) e o italiano Raul Brancaccio (270).