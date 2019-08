Sá Pinto equivale Spartak aos grandes de Portugal

Ricardo Sá Pinto considera que o jogo com o Spartak Moscovo é "da mesma exigência que um jogo com uma equipa grande", em Portugal. Serve esta ideia para o treinador do Braga apresentar as dificuldades que espera sentir no "play-off" da Liga Europa.

Em conferência de imprensa, Sá Pinto fala de "uma equipa madura, com experiência, qualidade, muito perigosa no contra-ataque e no ataque rápido". "Uma equipa muito equilibrada em todos os setores", acrescenta.

A decisão é a duas mãos e o plano passa por, em casa, esta quinta-feira obter um resultado "favorável" para o jogo da 2.ª mão. "Bom resultado é não sofrer e marcar. Mas iremos jogar, apenas, a primeira parte deste jogo", fixa o técnico.

Sá Pinto acredita que "serão os detalhes a fazer a diferença" num duelo entre "duas equipas que deviam estar na fase de grupos da Liga Europa". Além do apuramento, o Braga, eliminado o Spartak, dá também uma ajuda aos clubes portugueses no "ranking" da UEFA. "Estamos a lutar pelo sexto lugar do 'ranking' da UEFA [com a Rússia]. Queremos conseguir as duas coisas: qualificar o Braga na fase de grupos e ajudar Portugal com essa qualificação", assume o treinador dos minhotos.

O Sporting de Braga-Spartak Moscovo está agendado para esta quinta-feira, às 19h45.