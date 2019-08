Missão do Vitória na Roménia passa por cumprir o planeado

Ivo Vieira acredita que se os seus jogadores derem continuidade ao que têm feito neste início de época e cumprirem o plano delineado vão regressar da Roménia com um resultado positivo. O Vitória de Guimarães joga a 1.ª mão do "play-off" de acesso à fase de grupos da Liga Europa, esta quinta-feira, na Roménia, com o Steaua de Bucareste.

Depois de eliminar Jeunesse Esch e Ventspils, o Steaua é um adversário com mais categoria, mas a "responsabilidade é a mesma". "Temos que ir para o jogo com o intuito de ganhar e ser competentes. Não há pressão diferente. Motivamo-nos com o nosso trabalho diário, disse Ivo, em conferência de impensa.

O Steaua está no 11.º lugar da liga romena e já trocou de treinador. O clube está a começar mal a época, a nível interno, mas o treinador assinala que na Europa o cenário tem sido diferente. "Não está a fazer bom campeonato, mas está a ter um bom desempenho na Liga Europa. Independentemente da fase que o adversário atravessa, temos de pensar em nós. Confiamos muito nos nossos atletas e no nosso processo. Se fizermos o planead, vamos conseguir um bom resultado", acredita.

O Vitória de Guimarães venceu os quatro jogos realizados nas pré-eliminatórias da Liga Europa. Marcou 14 golos e não sofreu. Pelo meio eliminou o Feirense da Taça da Liga, com uma vitória, por 1-0. O arranque 100% vitorioso foi interrompido no domingo, no primeiro jogo do campeonato, frente ao Boavista.

Ivo gostou da prestação da equipa, que sofreu o golo do empate ao minuto 90+4'. Esse empate não mexe com a equipa, porque, como sublinha o técnico, "todos temos consciência do jogo que fizemos".

O Vitória de Guimarães defronta o Steaua, na Roménia, esta quinta-feira, às 19h30.