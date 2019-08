Jackson Martínez inscrito a tempo de jogar com o Sporting

Jackson Martínez está administrativamente disponível para defrontar o Sporting, no domingo. O avançado regressou ao Portimonense e foi inscrito antes do jogo com o Tondela. Esse dado é decisivo, porque Jackson carregava castigo de um jogo, que transitava da época passada, e cumpriu a suspensão no encontro com os tondelenses.

Folha tem o jogador à disposição, resta saber se Jackson estará em condições físicas de estrear, esta temporada. Lucas Fernandes, também de regresso ao Algarve, está apto. Já Paulinho é dúvida para o desafio com os leões.

O Portimonense-Sporting, a contar para a 3.ª jornada do campeonato, realiza-se no domingo, às 18h30. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.