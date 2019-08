Guerra aberta entre Dost e Sporting

"Guerra aberta", escreve o "Record" para definir o estado de coisas entre Bas Dost e o Sporting. Clube e holandês trocam acusações e transferência para o Eintracht Frankfurt mantém-se congelada. "Braço de ferro", observa "A Bola", em manchete, com fotos de Varandas e Dost.Sporting acusa jogador de querer deixar o clube. Empresário de Dost desmente e diz que o jogador não fez qualquer exigência de última hora.

"O Jogo" puxa pelo nome do momento no FC Porto: "Zé Luís equilibra o clássico". Domingos Paciência e Nuno Gomes dizem que o ponta de lança leva vantagem sobre Raúl de Tomás. O "Record" sentencia que Danilo não sai do Dragão e "A Bola" informa que Uribe assume meio-campo.

Do lado encarnado, há mercado a mecher. Vlachodimos adia renovação, anota o "Record", que diz que o Rennes tenta Zivkovic. Filipe Morato, central de 18 anos do São Paulo, está na agenda.

Ricardo Nunes também é tema de primeira página. O guarda-redes do Chaves suspende a carreira, devido a um cancro.