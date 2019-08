Spartak Moscovo. “Pensamos sempre em ganhar"

O treinador do Spartak Moscovo elogia o Sp. Braga mas garante que vem para ganhar.

Oleg Kononov refere que a sua equipa quer “fazer um jogo muito sério frente a um adversário com muita experiência nas competições europeias”.

Em declarações aos jornalistas na antevisão da pré-eliminatória da Liga Europa, o técnico russo reafirma: “O que importa é o resultado, pensamos sempre em ganhar.”

Sobre os arsenalistas, Kononov disse que espera uma equipa “equilibrada, com jogadores experientes, mas também com jovens, que joga bom futebol, com boas transições ofensivas.” "Vimos os últimos jogos e, com o Sporting, o Braga mostrou um futebol muito bom", afirmou.

O Spartak Moscovo vem de uma vitória sobre o CSKA de Moscovo (2-1).

Sp. Braga e Spartak Moscovo defrontam-se na quinta-feira a partir das 19h45 na primeira mão do playoff da Liga Europa.