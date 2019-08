João Carvalho de volta aos treinos no Nottigham Forest

O treinador do Nottingham Forest confirmou, esta quarta-feira, que João Carvalho está de volta aos treinos e, apesar de não querer arriscar a utilização do jogador, o médio vai viajar com a equipa para Londres, onde o Forest defronta Charlton e Fulham, nas duas próximas rondas do Championship.

"O João está a melhorar, mas só fez dois treinos. Espero que ele esteja de volta em breve. É muito cedo para jogar e nós não queremos correr mais riscos, mas estamos muito felizes pelo seu regresso", disse Sabri Lamouchi, em conferência de imprensa.

João Carvalho lesionou-se na pré-época e ainda não se estreou pelos ingleses, esta temporada. Na época passada, o jogador formado no Benfica fez 40 jogos e marcou quatro golos.