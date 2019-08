Florença tem novo monumento. Ribéry é reforço da Fiorentina

Franck Ribéry foi recebido em festa pelos adeptos da Fiorentina, à chegada a Florença. O francês, de 36 anos, terminou contrato com o Bayern Munique e optou por prosseguir a carreira na Serie A.

"Estou muito feliz, falei com o Luca Toni [antigo jogador da Fiorentina e do Bayern] e ele disse-me que vou para um clube grande. Estou aqui para conquistar alguma coisa", disse o jogador, poucos minutos depois de aterrar em Itália, antes do contacto com a multidão que o aguardava.

De acordo com a imprensa italiana, Ribéry vai assinar por duas temporadas e vai ganhar quatro milhões de euros, por época. O internacional francês esteve no Bayern Munique, nas últimas 12 épocas. Em 2018/19 fez 38 jogos e marcou sete golos.