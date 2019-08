Félix Correia emprestado ao AZ Alkmaar

Félix Correia vai jogar no AZ Alkmaar, da Holanda, até ao final da temporada, por empréstimo do Manchester City, com opção de renovação da cedência por mais um ano. Campeão da Europa de sub-19, por Portugal, o extremo deixou o Sporting, este verão, e foi contratado pelo City. De acordo com a imprensa desportiva, o negócio terá sido concluído por sete milhões de euros.

Félix Correia, de 18 anos, foi integrado na equipa sub-23 dos ingleses, mas é no AZ que vai jogar. Os holandeses ficaram na quarta posição do campeonato, na época passada, e começaram bem a temporada, com duas vitórias e um empate, o que coloca a equipa no segundo lugar da Eredivisie.

O AZ Alkmaar está ainda na luta pelo acesso à fase de grupos da Liga Europa. Defronta o Antuérpia, da Bélgica, no "play-off".