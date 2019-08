Espanhol reforça-se com campeão nacional

Corchia é reforço do Espanhol de Barcelona, por empréstimo do Sevilha. Depois de um ano no Benfica, onde foi campeão português, o lateral-direito regressou ao seu clube de origem, mas não convenceu Julen Lopetegui.

O treinador não contava com Corchia, que encontrou espaço no Espanhol, onde reencontra Facundo Ferreyra, cedido pelos encarnados.

O internacional francês tem mais dois anos de contrato com o Sevilha, clube onde chegou, em 2017, proveniente do Lille, e onde nunca se conseguiu afirmar. Na época passada fez oito jogos pelo Benfica.