Eintracht Frankfurt espera oficialização de Dost ainda hoje

O treinador do Eintracht Frankfurt espera que a contratação de Bas Dost se concretize já esta quarta-feira. Adi Hütter quer contar com o avançado já para a segunda mão do playoff da UEFA.

"Esperamos que a transferência do Bas Dost seja oficializada hoje, de forma a termos o jogador disponível para a segunda mão. Ainda assim, certo é que amanhã não poderemos contar com ele", disse Hutter.

Já esta quarta-feira Fredi Bobic, diretor desportivo do clube alemão, revelou que está iminente a chegada do holandês, melhor marcador do Sporting nas últimas três temporadas.

O Sporting chegou a acordo com o clube alemão mas o negócio não avança alegadamente devido a exigências do jogador. Leões e empresário têm trocado “galhardetes”, culpando-se mutuamente pela não concretização do negócio.