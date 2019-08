Sporting fala em "exigências financeiras de última hora" a impedir saída de Bas Dost

O Sporting garante que a saída de Bas Dost para o Eintracht Frankfurt está em risco devido a "exigências financeiras de última hora" por parte do jogador.

Em comunicado, os leões esclareceram os entraves à saída do avançado holandês: "A Sporting SAD, que conforme oportunamente comunicado também já alcançou um princípio de acordo com o Eintracht Frankfurt, foi no entanto surpreendida com exigências financeiras de última hora da parte do jogador que estão a impedir a concretização da transferência".

Ainda assim os leões dizem-se disponíveis "para alcançar um acordo vantajoso para todas as partes, mas permanecerá firme e intransigente na defesa dos interesses da Sporting SAD e imune a pressões mediáticas desta espécie".

Saída é vontade do jogador

O clube esclareceu ainda que a saída de Bas Dost do Sporting foi um pedido pessoal comunicado à direção e treinador da equipa, em maio de 2019.

"Em maio de 2019, o jogador Bas Dost informou o treinador de que queria sair da Sporting SAD. Dias depois, o seu agente reuniu com o Presidente da Sporting SAD e o diretor desportivo, e transmitiu que Bas Dost queria sair da Sporting SAD, por considerar ter terminado o seu ciclo no clube", pode ler-se.

Os leões admitem que receberam propostas mais vantajosas do que a do Eintracht Frankfurt, provenientes da Rússia, China, Turquia e México, abordagens que o atleta "recusou sequer ouvir as propostas, comunicando à Sporting SAD que a sua decisão não tinha por base motivos financeiros, mas sim pessoais", decisão que a SAD leonina "respeitou, procurando alternativas que iam ao encontro ao seu interesse e vontade".

Segundo a imprensa portuguesa e alemã, o Eintracht Frankfurt irá pagar cerca de oito milhões de euros pelo holandês.

Keizer não sabia da saída

Apesar do comunicado revelar que Bas Dost explicou ao treinador que queria sair do clube em maio de 2019, o próprio treinador mostrou-se desconhecedor da situação, antes da receção ao Braga.



"Apenas há uma semana li algumas notícias, perguntei ao presidente e disseram-me que sim, o Bas Dost podia sair. Mas que também que podia ficar", afirmou.

Os leões anunciaram, no sábado, um princípio de acordo para a transferência de Bas Dost para o Eintracht Frankfurt, da Bundesliga, e o avançado não integrou a equipa para a partida frente ao Braga, no domingo, que os leões venceram por 2-1.

O ponta-de-lança de 30 anos tinha contrato até 2021 com os leões, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. O holandês chegou ao Sporting em 2016, proveniente do Wolfsburgo, por cerca de 11 milhões de euros. Em três temporadas, deixou uma grande marca de leão ao peito, com 93 golos marcados em 127 jogos disputados.