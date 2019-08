Slimani mais longe do Sporting. Faz exames médicos no Mónaco

Islam Slimani está no Mónaco para assinar pelo clube de Leonardo Jardim. De acordo com a imprensa francesa, o ponta de lança, que vinha sendo associado ao Sporting, já realizou exames médicos e, se tudo correr normalmente, Slimani deixará o Leicester City e será reforço do Mónaco.

O internacional argelino, de 31 anos, não entra nos planos de Brendan Rodgers, treinador do clube inglês, e poderá reencontrar o técnico que o trouxe para a Europa, Leonardo Jardim, na altura no Sporting.

Afasta-se, assim, o cenário de um regresso de Slimani a Alvalade para suceder a Bas Dost.Isto no dia em que os leões emitiram comunicado a acusar o holandês de estar a fazer novas exigências financeiras que estão a impedir a sua transferência para o Eintracht Frankfurt.

Slimani deixou o Sporting em 2016, por 30 milhões de euros. O avançado tem contrato com o Leicester até 2021, mas na última temporada e meia esteve cedido a Newcastle e Fenerbahçe.