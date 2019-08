Madeira Rodrigues critica Varandas na venda de Bas Dost. "Respeitem as promessas"

Pedro Madeira Rodrigues, antigo candidato à presidência do Sporting, mostra-se muito crítico em relação ao trabalho da equipa liderada por Frederico Varandas, em concreto sobre a possível venda de Bas Dost ao Eintracht Frankfurt.

Em declarações a Bola Branca, Madeira Rodrigues pede para que Varandas cumpra as suas promessas eleitorais, em que garante que não iria vender jogadores ao desbarato.

"Quem tem de conseguir equilíbrio é a direção. Lembro-me que os dois maiores candidatos, Benedito e Varandas, tinham uma série de soluções, diziam que o Sporting não tinha problemas financeiros e que não iam sair jogadores ao desbarato. As pessoas com mais tarimba avisaram que não iria ser assim. Respeitem as promessas", disse.

Madeira Rodrigues não acredita que o clube queira vender o jogador apenas pelo seu elevado salário: "Não me passa pela cabeça que seja apenas para poupar ordenado. Um goleador é muito cardo e os números dele falam por si. Contratem melhor, não gastem em jogadores que vão aquecer o banco e vendam os excedentários. Mexam-se um pouco melhor, é isso que se exige".

Para Pedro Madeira Rodrigues, o avançado Bas Dost merecia mais respeito por parte dos dirigentes do Sporting, devido ao seu rendimento dentro e fora de campo.



"Fico triste, porque o Bas Dost sofreu na pele o tema de Alcochete. A imagem correu o mundo. Deveriamos tratá-lo de forma diferente. É um bom homem, muito popular entre os adeptos, até temos uma música só para ele. É um bom jogador de balneário e não me admira que os colegas queiram que fique", adicionou.

Parceria com o Manchester City não serviu para nada

Os leões terão fechado uma parceria com o campeão inglês, Manchester City, que Madeira Rodrigues acredita que pode ser vantajosa, mas, para já, não teve qualquer efeito positivo.

"Os adeptos do Sporting são muito críticos, mas acho que esta direção precisa de ter humildade e ouvir os adeptos. Foi isso que matou o Bruno de Carvalho. Não façam parcerias com o Manchester City, que não serviu para nada, só para nos roubar uma promessa da formação. Que venha algum resultado. Aproximem-se dos adeptos", disse.

Título ainda é possível

Em concreto sobre a prestação da equipa de futebol, Pedro Madeira Rodrigues mostra-se muito preocupado com os sinais que estão a ser dados, após os três primeiros jogos da temporada.



"Vemos a equipa jogar e não ficamos confortáveis. Ganhámos ao Braga, mas fomos completamente dominados na segunda parte. Um mau jogo com o Marítimo e uma vergonha o que se passou com o Benfica", explicou.

Apesar dos indícios negativos, o antigo candidato à liderança do clube acredita que os leões podem chegar a bom porto e conquistar o título nacional, apesar de partir atrás de FC Porto e Benfica.

"O verde é a cor da esperança, e acredito que podemos ser campeões. Começo a ver com dificuldade, mas é acreditar. Somos claros favoritos em 30 dos jogos. Com o Benfica e FC Porto é mais complicado, mas temos sempre possibilidades, com o plantel que temos, a custar o que custa. Estamos longe do Benfica e FC Porto, mas não tão longe", disse.