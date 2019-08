Bruno Fernandes associado ao Real Madrid

O nome de Bruno Fernandes volta a ser apontado ao Real Madrid. O "OK Diário de Madrid" garante que o médio do Sporting foi pedido por Zidane a Florentino Pérez, depois de ver frustradas as contratações de Pogba e Van de Beek.

Outras publicações espanholas, no entanto, informam que o Real não estará na disposição de investir 70 milhões no internacional português e que por esses números o clube prefere apostar em Eriksen, do Tottenham.

O mercado inglês fechou no dia 8 de agosto. O mercado espanhol encerra no dia 2 de Setembro, no mesmo dia do encerramento do mercado português.