Rui Quinta: "FC Porto vai à Luz para marcar e não sofrer"

O Benfica não sofre e só sabe marcar golos? Aí está um bom desafio, que Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, não deixará de propor aos seus jogadores para o clássico deste sábado.

Rui Quinta, campeão pelo FC Porto como adjunto de Vítor Pereira, considera que os portistas tudo farão para quebrar o ciclo de três jogos sem golos sofridos por Vlachodimos, ao mesmo tempo que tentarão impedir o Benfica de marcar, o que também seria inédito esta temporada. O treinador, com longa experiência no futebol português, dissipa dúvidas quanto aos objetivos de Benfica e Porto para o clássico.

“Vamos ter oportunidade de ver duas equipas que a jogar seguramente para ganhar. Para o Porto, ser a primeira equipa a marcar golos ao Benfica pode significar um acréscimo de vontade, tal como não sofrer golos do Benfica, o que ainda não aconteceu com ninguém” diz, numa entrevista a Bola Branca.

Rui Quinta, reconhece que o Benfica se apresenta no clássico a jogar “com entusiasmo e com os processos bem consolidados”, mas considera que o Porto tem “todas as possibilidades” de marcar na Luz e ser bem sucedido “ se mantiver as suas referências e for fiel à sua matriz competitiva e identidade de jogo”.

O ex-adjunto do FC Porto assinala ainda a boa resposta dada pela equipa na goleada (4-0) ao Vitória de Setúbal, para a qual contribui Zé Luís com três golos; a melhor linguagem para o avançado cabo-verdiano provar a Sérgio Conceição aquilo que vale.

“A única forma que os jogadores têm de falar com os treinadores é através dos seus desempenhos e ele disse ao treinador, de forma muito clara, que pode contar com ele" sendo igualmente importante que "os companheiros de equipa tenham essa confiança de que Zé Luís é um argumento para finalizar”.

Rui Quinta, de 59 anos de idade, é o atual treinador do Lusitânia de Lourosa, equipa da Série B do Campeonato de Portugal.

O clássico entre Benfica e FC Porto, no Estádio da Luz, está marcado para sábado, às 19h00, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.