Porto prepara Benfica sem três jogadores

Sérgio Conceição continua sem contar com três jogadores para o clássico com o Benfica: Loum, Sérgio Oliveira e Nakajima. Loum já faz treino integrado condicionado, está na fase final da reabilitação. Sérgio Oliveira, lesionado no tornozelo direito, prossegue programa de tratamento e ginásio.

Já Nakajima foi autorizado a ausentar-se para assistir ao nascimento da filha.

O jogo com o Benfica, a contar para a 3.ª jornada da I Liga, é no sábado, às 19h00. O Porto volta a treinar esta quarta-feira, às 10h30, no Olival.