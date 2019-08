Proteção Civil. Risco de incêndio muito elevado a máximo nos próximos dias

Veja também:

A Proteção Civil lança um aviso à população para o aumento do risco de incêndios, até sexta-feira, devido à subida prevista da temperatura.



A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alerta, em comunicado, para o “incremento do perigo de incêndio para valores muito elevados a máximos, na generalidade do território, determinados pelas condições meteorológicas acima expressas e pelo estado de secura da vegetação”.

O aviso tem por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para os próximos dias.

Até sexta-feira, é esperado um aumento da temperatura, para valores acima da média, variando entre os 30º e os 35º, podendo atingir valores acima dos 35ºC, no interior.

O vento vai soprar fraco a moderado do quadrante leste, soprando, temporariamente com rajadas fortes, até 40 quilómetros por hora, e a humanidade relativa do ar vai descer para os 20% a 30% durante a tarde e inferiores a 50% no período noturno.

A Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil recorda que até ao final de setembro é proibido fazer queimadas sem autorização, fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais, utilizar fogareiros e grelhadores e o uso de fogo-de-artifício só é permitido com autorização da respetiva autarquia.