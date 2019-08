Rio de Janeiro. Polícia abateu homem que sequestrou autocarro na ponte Rio-Niterói

De acordo com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro indicam que o sequestrador desceu do autocarro e foi baleado por um atirador das forças especiais.

A polícia brasileira abateu um homem que, armado e munido com gasolina, fez 31 reféns num autocarro na ponte Rio-Niterói. O incidente ocorreu por volta das 6h00, hora local, prolongando-se por mais de três horas.

Por volta das 9h00 locais ouviram-se vários disparos junto do autocarro. As imagens televisivas mostravam, após os disparos, um dos polícias a fazer um sinal positivo com a mão para a população e esta a aplaudir.

Durante o incidente, o sequestrador libertou seis reféns de entre as 37 pessoas que viajavam no veículo.

No local esteve o Batalhão de Operações Especiais(BOPe) que assumiu as negociações com o sequestrador.