Um estudo de uma empresa britânica que investigou 120 cidades em todo o mundo concluiu que oito das dez cidades mais vigiadas do planeta estão na China. Com 2,5 milhões de câmaras, Chongqing é a cidade mais vigiada do mundo.

O jornal “i”, que cita o relatório da empresa Comparitech, revela que a China tem mais de 200 milhões de câmaras de circuito fechado de televisão (CCTV, sigla em inglês).

Mas segundo esta análise, até 2022 a China deve ter mais do triplo das câmaras, aumentando o seu número para 626 milhões. Ou seja, uma câmara para cada dois cidadãos chineses.

A nível europeu, Londres está em sexto lugar na tabela, com cerca de 630 mil CCTV para vigiar os nove milhões de pessoas, o que dá 68 câmaras por cada milhar de pessoas.

Do outro lado do Atlântico, Atlanta, cidade no sul dos Estados Unidos, fecha do top dez da tabela, com 15 CCTV por cada mil cidadãos.

Além da capital do Reino Unido há outras cidades europeias com elevado número de CCTV. É o caso de Berlim, Viena, Varsóvia, Madrid, Budapeste, Atenas, Paris, Sófia, Nice, Praga e Roma.





