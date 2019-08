Pedro Sousa falha acesso ao US Open

Pedro Sousa não vai disputar o quadro principal do Open dos Estados Unidos. O tenista português, 125 do mundo, perdeu com Jiri Vesely (140), na 1.ª ronda da qualificação. O checo fechou o encontro em dois sets, com os parciais de 6-4 e 7-5.

Pedro Sousa já tinha admitido que seria difícil marcar presença no Grand Slam. O número dois nacional regressou à competição na semana passada, depois de uma paragem, devido a lesão, e venceu o Challenger de Meerbusch, na Alemanha.

Além do desgaste físico acumulado, pela competição e pela viagem para os Estados Unidos, Sousa teve de se adaptar a uma superfície completamente diferente. Na Alemanha competiu em terra batida e em Nova Iorque contactou com piso rápido.

João Domingues venceu o jogo da 1.ª ronda do "qualifying" e continua a alimentar o sonho de chegar ao quadro principal de um Grand Slam, algo que ainda não conseguiu. Já João Sousa tem lugar reservado na 1.ª ronda do torneio norte-americano.