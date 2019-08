João Sousa eliminado na Carolina do Norte

João Sousa perdeu na 2.ª ronda do Open de Winston-Salem, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O tenista português, número 43 do mundo, disputou jogo muito equilibrado com Robin Haase, mas o holandês acabou por fazer a diferença, na altura decisiva.

Sousa venceu o primeiro set, por 6-4, mas perdeu os dois seguintes por 3-6 e 4-6. O jogador português era o quarto cabeça-de-série do torneio e era favorito diante do 154 do mundo, mas ficou pelo caminho.

Foi um mau ensaio para o US Open. Na próxima semana, João Sousa disputa o último Grand Slam do ano, onde tem entrada direta no quadro principal.