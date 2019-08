Rui Fonte perto do regresso a Braga

Rui Fonte está próximo de ser reforço do Sporting de Braga, a custo-zero, segundo avança o jornal digital "Maisfutebol".

De acordo com a publicação, o Sporting de Braga não terá de pagar nada ao Fulham para poder contar com o avançado internacional português de 29 anos, ficando, no entanto, com 30% de uma futura venda do jogador.

O ponta-de-lança deixou o Braga no início da temporada 2017/18, precisamente para o Fulham, por cerca de 9,5 milhões de euros, e estará perto de regressar, duas épocas depois, a custo-zero, como o substituto de Dyego Sousa, que rumou ao futebol chinês.

Sá Pinto contará assim com três avançados para a nova época: Paulinho, Hassan e Rui Fonte.

Rui Fonte representou o Braga durante duas épocas, em que fez 25 golos em 70 jogos disputados. Na última temporada, foi emprestado pelo Fulham ao Lille, onde foi colega de equipa do irmão José Fonte. Fez um golo em 20 jogos.