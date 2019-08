Ricardo Nunes otimista na recuperação. "Problema oncológico tem taxa de sucesso muito elevada"

Ricardo Nunes, capitão do Desportivo de Chaves, emitiu um comunicado sobre a "grave doença oncológica" que o vai obrigar a suspender a carreira, aos 37 anos de idade.

Numa breve nota nas redes sociais, o guardião agradeceu o apoio mostrado e diz que o seu problema tem uma taxa de sucesso na recuperação elevada.

"O meu agradecimento a todas as manifestações de apoio e solidariedade para comigo e a minha família. Quero também dizer que para o meu problema oncológico a taxa de sucesso é muito elevada e que estou muito optimista em relação a minha recuperação total", pode ler-se.

Formado no Varzim, Ricardo conta com passagens pela Académica, União de Leiria, FC Porto, Vitória de Setúbal e Chaves, onde jogava desde 2016. Soma mais de 150 jogos no principal escalão do futebol nacional.