Kraev chamado à seleção da Bulgária

O médio do Gil Vicente Bozhidar Kraev foi convocado para os próximos compromissos da seleção da Bulgária.

Aos 22 anos, o médio-ofensivo, emprestado pela equipa dinamarquesa do Midtjylland, tem chamado à atenção no início de época com o Gil Vicente, com dois golos e duas assistências em registo.

A Bulgária vai defrontar a Inglaterra, em Wembley, a 7 de setembro, jogo a contar para a fase de qualificação para o Europeu 2020.