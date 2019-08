Chaves mantém inscrição de Ricardo Nunes

A inscrição do guarda-redes Ricardo Nunes pelo Desportivo de Chaves vai manter-se na Liga e o clube acredita que a carreira do guardião ainda não terminou. Em declarações a Bola Branca, o presidente do Desportivo de Chaves, Bruno de Carvalho, manifesta todo o apoio ao jogador e dá um claro sinal de esperança do regresso de Ricardo à baliza, quando superar o problema que o obriga neste momento a suspender a carreira

"Todos temos de nos unir e enviar energia positiva para o Ricardo, para que ele lute, como um guerreiro que é, para recuperar o mais rápido possível e chegar a uma situação de melhoria e de resolução do problema. Esperemos que seja apenas um percalço. A inscrição na Liga mantém-se", garante.

Ricardo partilhou a situação, em primeiro lugar, com os companheiros e responsáveis do Desportivo de Chaves. Bruno Carvalho sublinha que o grupo respondeu "com ânimo e vontade para lhe dedicar tudo o que conquistar".

Ricardo Nunes, guarda-redes de 37 anos, capitão do Desportivo de Chaves luta contra uma doença oncológica. O guardião, que chegou a Chaves em 2016 cedido pelo FC Porto, interrompe a carreira de futebolista. Nas redes sociais, Ricardo já agradeceu todas as manifestações de apoio e solidariedade recebidas nas últimas horas. O jogador acrescenta que a taxa de sucesso do seu problema oncológico é muito elevada e mostra-se otimista na recuperação total.