Paulo Fonseca perto de assegurar contratação de internacional italiano

Davide Zappacosta prepara-se para regressar ao futebol italiano e reforçar a defesa de Paulo Fonseca na Roma, de acordo com a "Sky Sports" italiana.

O lateral-direito internacional italiano deixou o Turino em 2017, para assinar pelo Chelsea. Depois da uma primeira temporada com muita utilização, com Antonio Conte no cargo, o defesa foi pouco utilizado por Maurizio Sarri, e também não entra nas contas do novo treinador, Frank Lampard.

De acordo com a imprensa italiana, Zappacosta será emprestado por uma temporada.