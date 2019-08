Noite cautelosa no "play-off" da Liga dos Campeões

Três jogos, três resultados apertados, a refletir uma noite cautelosa das seis equipas que iniciaram, esta terça-feira, o "play-off" da Liga dos Campeões. Club Brugge e Slavia de Praga ganharam vantagem ao vencer (0-1), fora de casa, LASK de Linz e Cluj, respetivamente.

O Ajax, semi-finalista da última edição da Champions, empatou com o APOEL, no Chipre, sem golos.

O único jogo em que não houve portugueses envolvidos foi no LASK-Club Brugge, na Áustria. A partida foi resolvido por Vanaken, que marcou de penálti, aos 10 minutos. O outro golo da noite foi Masopust, na Roménia. No Cluj, Luis Aurélio foi titular e substituído aos 72 minutos. Camora capitaneou a equipa romena e esteve em campo a tempo inteiro.

No APOEL-Ajax, Joãozinho foi titular na equipa cipriota. André Vidigal suplente utilizado. Jogou os últimos oito minutos. No Ajax, Bruno Varela, guarda-redes emprestado pelo Benfica, não saiu do banco de suplentes.

Liga dos Campeões

"Play-off", 1.ª mão

LASK Linz, Aut - Club Brugge, Bel 0-1

APOEL, Chp - Ajax, Hol, 0-0

Cluj, Rom - Slavia Praga, Che, 0-1