Leverkusen empresta internacional croata ao Augsburgo

O Augsburgo anunciou a contratação do defesa-central Tin Jedvaj, por empréstimo do Bayer Leverkusen.

O jovem internacional croata, de 23 anos, está no Leverkusen desde 2014, mas ainda não se assumiu como titular indiscutível nas opções. No total, soma 101 jogos, embora na última temporada tenha feito 21 jogos, mas apenas 13 titularidades na Bundesliga.

O empréstimo é valido por uma temporada, e os clubes "chegaram a acordo para não revelar os termos do empréstimo", pelo que é desconhecido se o Augsburgo terá cláusula de compra.

"Vi o clube crescer nos últimos anos. Os dirigentes mostraram muito interesse em mim, então fiquei com boas sensações e com vontade de vestir esta camisola", disse Jedvaj, em declarações reproduzidas no site do clube.