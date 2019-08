Demiral apresentado na Juventus

Merih Demiral foi formalmente apresentado, esta terça-feira, como jogador da Juventus. O central turco, que esteve três épocas no Sporting e não serviu para os leões, assina pelos campeões italianos por cinco temporadas.

Desde a época passada que a ida de Demiral para Turim é um dado adquirido. O jogador, que o Sporting transferiu para o Alanyaspor, acabou por passar meia temporada no Sassuolo, cumprindo, assim, um período de adaptação às exigências do futebol italiano.

O jogador, de 21 anos, reconhece que está a viver um sonho. "Estar na Juventus, para mim, é o cumprir de um sonho. Estou feliz. Este é um clube muito grande. Espero adaptar-me rapidamente ao grupo e ao ambiente. Fiz muitos esforços para chegar aqui e, por isso, é uma grande satisfação", declarou o Demiral, o primeiro jogador turco a representar a Juventus.

Curiosamente, o central também foi o primeiro turco a vestir a camisola principal do Sporting. Acontece em Oleiros, em jogo da Taça de Portugal, quando entrou aos 89 minutos.

Demiral recorda a passagem por Portugal como uma etapa da sua carreira em que cresceu e a época passada, no Sassuolo, como uma experiência importante para melhorar a sua capacidade defensiva. "Deixei a minha casa na Turquia, com 18 anos, porque pretendia crescer depressa. Na época passada joguei meia época no Sassuolo, o que me permitiu ter uma boa experiência na Serie A. Em Itália, um jogador pode apresender muito a nível defensivo. Quero ainda crescer do ponto de vista técnico e tático", observou.

Demiral, de 21 anos, fez grande parte da sua formação no Fenerbahçe. Chegou a Portugal em 2016/17 para representar o Alcanenense e despertou o interesse do Sporting, onde jogou, sobretudo, nos junores e na equipa B.