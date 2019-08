Álvaro Magalhães: "O Benfica está mais forte que o FC Porto"

O clássico entre Benfica e FC Porto, este sábado, na Luz, está a motivar o interesse geral e a época ainda está começar. Tendo em conta o arranque mais promissor das águias e mais intermitente dos dragões, é para o lado dos comandados de Bruno Lage que pende o favoritismo.

"O Benfica neste momento está mais forte que o FC Porto", é assim que Álvaro Magalhães, antigo jogador e treinador adjunto dos encarnados começou por abordar a partida para Bola Branca.

Embora defenda a tese geral de que nestes encontros o resultado é sempre imprevisível, o ex-lateral lembra que estando "na frente e sem problemas internos" a vantagem na teoria pende para o lado dos atuais campeões nacionais.

Álvaro analisa aquela que deverá ser a estratégia pensada por Lage para a receção aos dragões, "povoar bem o meio-campo" com jogadores que saibam defender, mas com "capacidade ofensiva" para atacar a baliza adversária. É nessa perspectiva que o agora treinador aposta na titularidade de Chiquinho, um segundo ponta-de-lança que garante essa consistência defensiva e reação imediata para o ataque.

A ausência de um lateral direito de raiz nas águias e a utilização de um defesa rotinado ao lado contrário e ainda por cima muito jovem, não é para Álvaro um fator que enfraqueça as águias. Num jogo com esta dimensão, o ex-benfiquista elogia Nuno Tavares e aponta-o futuramente como "um dos melhores do futebol português, na posição. O conselho é de "treinar mais o pé direito" , mas está a "corresponder a 100%".