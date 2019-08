Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Tertúlia Bola Branca

Clássico. Domingos Paciência vê o Benfica mais forte do que o FC Porto

19 ago, 2019

A análise da segunda jornada do campeonato, com triunfos de Benfica, FC Porto e Sporting, a antevisão ao clássico da próxima ronda, e a venda de Bas Dost foram os temas em debate da Tertúlia Bola Branca, com o treinador e comentador Domingos Paciência e os jornalistas Olivier Bonamici e Pedro Azevedo.