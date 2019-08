Fim do calvário. Battaglia totalmente reintegrado no treino do Sporting

Rodrigo Battaglia está praticamente pronto para regressar aos relvados, depois de uma lesão no joelho que o afasta de competição desde o dia 4 de novembro de 2018.

Depois de uma lenta reintegração nos treinos, primeiro de forma isolada, e depois apenas de forma parcial, o argentino fez, esta segunda-feira, a sua primeira sessão de treino completa.

Os titulares do jogo contra o Braga realizaram apenas trabalho de recuperação, sendo que o resto dos jogadores realizou treino normal.

Battaglia está fora dos relvados desde dia 4 de novembro de 2018, quando sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Mais de nove meses depois, Battaglia poderá finalmente estrear-se às ordens de Marcel Keizer. Quando se lesionou, o técnico da equipa era Tiago Fernandes, interino, que rendeu José Peseiro no lugar.



No boletim clínico, Jovane Cabral realizou tratamento e Ristovski fez treino condicionado.

A equipa dos leões já prepara a deslocação ao Portimonense, no próximo domingo, às 18h30, jogo que terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.