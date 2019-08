Filho de Diego Simeone associado ao Sporting

Giovanni Simeone pode ser o ponta-de-lança escolhido pelo Sporting para render a saída de Bas Dost para o Eintracht Frankfurt.

De acordo com o jornal italiano "La Nazione", o avançado argentino de 24 anos, filho do conceituado treinador Diego Simeone, recebeu uma proposta de empréstimo do Sporting. A Fiorentina respondeu com uma proposta de duas épocas de empréstimo, com uma opção de resgate.

O Sporting estará no mercado de transferências à procura de mais um avançado, depois da confirmada saída de Bas Dost, goleador da equipa nas últimas três temporadas. Para já, Marcel Keizer conta apenas com Luiz Phellype e Luciano Vietto para a posição.

Simeone está no futebol europeu desde 2016. Depois de passagens pelo River Plate e Banfield, na Argentina, representou o Génova e a Fiorentina. Na última época, fez oito golos em 40 jogos disputados.