A primeira do Sporting

A vitória do Sporting sobre o Sporting de Braga (2-1), a primeira do clube lisboeta na temporada, é o grande destaque nas manchetes dos jornais desportivos.

"Primeiro rugido", titula "A Bola", com Bruno Fernandes em grande plano. O capitão marcou o segundo golo. "O triunfo do leão sobrevivente", escreve "O Jogo", que descreve a partida como eletrizante. Minhotos jogaram mais e justificavam outro resultado. "Leão sorri", lê-se no "Record". Bruno Fernandes e Wendel garantem primeira vitória da época.

Bas Dost é reforço do Eintracht Frankfurt e os jornais apontam Slimani como hipótese.

Depois dos três golos ao Vitória de Setúbal, Zé Luís merece atenção dos três desportivos. O avançado é a grande esperança dos portistas para o jogo com o Benfica, no sábado. Nos encarandos, Lage procura novo recorde. Se não sofrer golos no clássico iguala marca com 39 anos.

João Félix estreou-se na liga espanhola, com a camisola do Atlético de Madrid. Brilhou e saiu lesionado, assinala "A Bola".