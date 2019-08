FC Porto já vendeu todos os bilhetes para o clássico da Luz

Já não há bilhetes no Estádio do Dragão para o jogo com o Benfica, relativo à 3.ª jornada do campeonato e que se realiza no sábado, no Estádio da Luz. Colocados à venda esta manhã, em exlusivo a sócios com lugar anual, os cerca de três mil ingressos, com custo unitário de 31 euros, esgotaram em poucas horas.

O FC Porto terá apoio de cerca de três mil adeptos no estádio dos campeões nacionais. O Benfica-FC Porto está marcado para as 19h00 de sábado. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.