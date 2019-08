Casal português morre em acidente no regresso ao Luxemburgo

Um jovem casal português morreu este domingo num acidente de viação, em França, quando regressava ao Luxemburgo, após ter estado em Portugal, disse à Lusa o secretário de Estado das Comunidades portuguesas.

"Confirmo o falecimento de um casal de portugueses que se dirigiria para o Luxemburgo, de regresso do seu país", afirmou José Luís Carneiro, adiantando que o casal "estava acompanhado por uma criança de 14 meses que, neste momento, está no Hospital de Clocheville de Tours, em França, tudo indicando que se encontra bem".



Segundo o Jornal de Notícias, o casal, de 32 e 34 anos, foi vítima de um choque em cadeia, que ocorreu cerca das 6h00, em Santenay (Loir-et-Cher), na A10, autoestrada que liga Paris a Bordéus.



O secretário de Estado das Comunidades acrescentou que as vitimas "são naturais do município de Pombal, distrito de Leiria, e regressavam ao Luxemburgo".



O Hospital de Clocheville de Tours está, por sua vez, em contacto com "uma unidade hospitalar do Luxemburgo que [também] está acompanhar a situação da evolução da criança", acrescentou o governante.



José Luís Carneiro disse ainda à Lusa que já entrou em contacto com a família deste casal, tendo-lhe transmitido "as condolências em nome do Governo português", bem como manifestado "toda a disponibilidade e todo o apoio para as diligências que agora venham a ser necessárias".



Este domingo, ao fim da tarde, o cônsul honorário em Tours vai deslocar-se ao hospital onde está a criança para se encontrar com os responsáveis hospitalares e avaliar o estado e a situação da mesma.



De acordo com o JN, A10 esteve cortada durante várias horas entre Château-Renault e Blois.